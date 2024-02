TopNetwork, accordo per locazione di ramo d’azienda Omicron Consulting

MILANO (ITALPRESS) – TopNetwork – tech company del Gruppo Smart4Engineering specializzata in servizi IT, con significative competenze sulle digital technologies, in particolar modo Service Management, Artificial Intelligence e IOT – e Omicron Consulting – realtà che opera nei settori data intelligence, sviluppo software e formazione – annunciano di avere siglato un accordo strategico di locazione di ramo d’azienda che consentirà a TopNetwork di integrare immediatamente l’unità di consulenza ICT ad alte prestazioni di Omicron nelle attività digitali della società del Gruppo Smart4Engineering.Attraverso questa nuova operazione Smart4Engineering prosegue il suo percorso di consolidamento, con l’obiettivo di creare, entro i prossimi sei anni, un operatore leader a livello europeo nei settori Digital transformation, Data Intelligence, Artificial Intelligence, Cyber, del valore complessivo compreso tra i 400 e i 600 milioni di euro.Nel corso degli anni Omicron ha acquisito una notevole esperienza come integratore di software altamente specializzato e partner strategico a lungo termine di alcune tra le più importanti aziende ed istituzioni finanziarie italiane.“Siamo impressionati dalla qualità della base clienti Omicron, dal notevole grado di innovazione che esprime e dalla vasta capacità operativa. Riteniamo che l’integrazione del team di Omicron all’interno di TopNetwork, come parte dell’ecosistema di Smart4 Engineering, aiuterà ad accelerarne i piani di crescita e la leadership di mercato, migliorando al contempo la sua offerta tecnologica per servire in maniera ancora più efficace la sua base di clienti in Italia”, ha affermato Carlo Torino, managing partner di Smart4Engineering e CFO del Gruppo in Italia.“La nostra missione è creare un leader paneuropeo integrato nel campo dei servizi cloud e digitali. Stiamo rapidamente costruendo un’interessante piattaforma di aziende in rapida crescita e l’Italia rappresenta una priorità strategica per il Gruppo. Siamo entusiasti di accogliere lo straordinario team di Omicron all’interno della nostra grande famiglia”, ha aggiunto Franco Celletti, fondatore e CEO di TopNetwork, Smart4Engineering Partner e Responsabile Digital Operations per l’Italia.

– Foto ufficio stampa TopNetwork –

(ITALPRESS).