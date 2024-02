Maserati svela GranCabrio, la nuova spyder del Tridente

MODENA (ITALPRESS) – Maserati presenta GranCabrio, l’ultima creazione del brand dedicata agli appassionati della guida “a tutto comfort e stile”. GranCabrio è una nuovissima e altrettanto elegante versione a cielo aperto della sua gemella coupè, la pluripremiata GranTurismo.Al lancio, Maserati GranCabrio è disponibile nell’allestimento Trofeo, con il motore termico 6 cilindri Nettuno, un 3.0 litri twin turbo da 550 CV, cuore rombante delle vetture più performanti della gamma del Tridente.A bordo di GranCabrio le performance del motore Nettuno – il più potente mai realizzato per Maserati GranTurismo – si uniscono al un comfort reale e ottimale per le lunghe percorrenze, oggi esaltati da una esperienza di guida en plein air.La nuova convertibile del Tridente è 100% made in Italy e ripercorre le orme di GranTurismo offrendo una nuova versione della grand tourer per antonomasia.Il tetto è in tessuto, per occupare un ingombro minimo quando è riposto automaticamente nel bagagliaio – dove si nasconde in 14 secondi anche in movimento fino a 50 km/h – e lo spazio è garantito per quattro passeggeri.“L’eleganza di Maserati GranCabrio è percepibile e apprezzabile ancora di più dall’esterno, quando la capote è aperta e il rombo del motore è totalizzante – spiega Maserati in una nota -. L’unione con la strada e il paesaggio è un’esperienza impareggiabile che solo la versione spyder di questa vettura protagonista di una storia di successo che prosegue da oltre sessant’anni può regalare – la variante cabrio della prima sportiva da strada firmata Maserati, la 3500 GT, fu presentata al Salone di Ginevra del 1959. L’ultima nata di Casa Maserati è un’auto di lusso che nella sua nuova veste decappottabile esalta i dettagli di stile e i materiali pregiati che contraddistinguono la produzione del Tridente, migliorando ulteriormente un viaggio all’insegna del piacere di guida più avvolgente, in totale armonia e fusione con il panorama e lo spirito da viaggiatore tipico del cliente GranCabrio”.“L’attenzione al design e la passione per i particolari esclusivi nulla tolgono alla performance e al divertimento – sottolinea ancora Maserati -; allo stesso modo la tecnologia è un elemento caratterizzante e dirompente, che si traduce nei migliori servizi di infotainment e di assistenza alla guida, garantendo sicurezza e intrattenimento al volante di una vettura che non accetta compromessi, complice ideale per infiniti viaggi scanditi dal miglior equilibrio tra approccio estetico e funzionalità senza eccessi. La “open air experience” è arricchita da un comfort termico e acustico notevole, con la capote disponibile in cinque colori azionabile attraverso il pulsante touch dal display centrale per un completo controllo in totale autonomia”.GranCabrio dispone dell’innovativo neck warmer, il sistema di serie dedicato al riscaldamento del collo per guidatore e passeggero con tre differenti livelli di intensità del soffio.Opzionale invece il wind stopper, utilizzabile con due passeggeri e ripiegabile manualmente: in caso di capote aperta impedisce il formarsi di turbolenze all’interno dell’abitacolo e permette inoltre di godere della migliore aerodinamica del veicolo.Nata in parallelo alla GranTurismo, la nuova GranCabrio “è il risultato dell’incontro tra una efficienza impeccabile e la naturale bellezza di un’auto che nel tempo è rimasta fedele alla propria identità – conclude Maserati -, regina di stile dalle proporzioni classiche tipiche delle vetture del marchio modenese ma al contempo all’avanguardia, custode di una meccanica best in class e di una tecnologia di ultima generazione. Gli interni nobili non tradiscono l’artigianalità distintiva dei prodotti della Casa italiana, enfatizzando il tipico “equilibrio dei contrasti” così come un lusso coraggioso e sempre contemporaneo, nella migliore tradizione delle vetture più iconiche del Tridente”.

– Foto ufficio stampa Maserati –

