Troy Cialona conquista la medaglia di bronzo alla recente Coppa Italia di Muay Thai Federkombat. L’evento che hai richiamato i più forti lottatori italiani si è svolto su due giorni di gara presso il Palatorrino di Roma. L’atleta marsalese in forza presso il Team Trinacriabjj del maestro Davide Cialona, ha vinto i primi due incontri eliminatori ma purtroppo si è fermato alla semifinale dopo un match molto combattuto. Il prossimo impegno per l’atleta e per tutto il team Trinacriabjj sarà il prossimo 23 marzo sempre a Roma con il Campionato Italiano di MMA.