Diavoli Rossi Marsala campione di Ginnastica Silver a Squadre

Si laureano campionesse regionali a squadre le ginnaste della Polisportiva Diavoli Rossi che, sabato 17 e domenica 18 febbraio a Spadafora (ME), hanno preso parte alla seconda prova prevista del Campionato di serie D Silver. Ben 12 le squadre presentate in campo. Nel Campionato di livello LC3, primo posto nella categoria allieve con Quyet Cerami, Adele Bertolino, Rossella Santoro e Giorgia Di Miceli e terzo posto nella categoria Junior/Senior con Chiara Amodeo, Xia Cerami, Giada Maltese e Martina Marchetti. Prime si piazzano, nel livello LD, le Junior/senior Maria Barraco, Miriam Venezia, Giorgia Sciarrino e Martina Amodeo.

Nel Campionato per i livelli LA ed LB, la categoria LA Allieve è oro grazie a Ginevra Scimemi, Alice Licari, Micaela Donato e Arianna Giacalone; sesta la squadra composta da Sara Palmeri, Alessia Donato e Giulia Pipitone. LA Junior/Senior arriva seconda con Alice Aguglitta, Carol Colicchia, Giovanna Reina, Giorgia Sammartano e Adele Ferrarella. Nella LA3 g (per numero di attrezzi) 3° posto per la squadra formata da Irene Gentile, Sara Crinelli, Silvia Nettuno e Vittoria Mineo; nella LA3 Allieve 5° posto per la squadra di Rebecca Giannone, Sofia Lo Grasso, Viola Misso e Karola Sparla; nella LA3 Junior/Senior sesta la squadra con Giulia Cipri, Roberta Duci, Aurelia Foderà, Sara Laudicina e Christel Monacò.

LB g ottiene un primo posto grazie a Alice Nardelli, Giada Magro, Giada Pipitone e Marialaura Lo Presti; la LB Allieve è prima con Miriam Di Girolamo, Sara Oddo, Federica D’Urso e Laura Figlioli; la LB Junior/Senior conquista l’oro con Giorgia Barraco, Angela Pace e Martina Grillo. Prossime gare individuali ancora a Spadafora nel week end del 9 e 10 Marzo.