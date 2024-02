Rimpatriata dopo 50 anni della 1 A del “Giovanni Pascoli” di Marsala

Alle rimpatriate dei liceali siamo abituati, ma incontrare i compagni della scuola elementare sembra una mission impossible. Eppure, con un po’ di buona volontà, capita di riuscire ad organizzare una serata indimenticabile. È quello che è successo il 19 di febbraio scorso, quando un cospicuo gruppo della classe 1A della scuola elementare “Giovanni Pascoli” anno scolastico 1973-1974, si è ritrovato a cena insieme, presso il ristorante didattico dell’Istituto Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala.

A 50 di distanza dal primo anno (e 45 dall’ultimo) i “compagnetti” si sono ritrovati a vivere un bellissimo incontro, ricco di gioia ed affetto, recuperando nomi, volti, storie e ricordi che sono rimasti scolpiti nel cuore e nella mente di ciascuno, a dispetto dei tanti anni volati via. Il pensiero non poteva non tornare alla maestra Vittoria Genna Certa, che con la sua severa ma materna autorevolezza ha formato tante generazioni. Così, dopo 50 anni, quei ragazzi sono tornati tra i banchi di scuola per scrivere una nuova ed originale pagina della loro storia.

Questo l’elenco degli ex studenti: Pino Casano, Sergio Augugliaro, Caterina Ingoglia, Anna Maria Mannino, Vito Fernandez, Amelia Sammartano, Caterina La Bella, Francesco Vaiarello, Paola Bottiglia, Giovanna Rizzo, Vita Gerardi, Vitalba Pace, Katia Coppola, Irene Marino, Iole Martinez, Barbara Papiro, Marcella Licari, Nicoletta Nadia Alagna, Alessandro Chirco, Filippo Angileri e Giuseppina Vinci.