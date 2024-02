La GesanCom Marsala Volley dopo la sosta vince a Terrasini

Dopo più di un mese di stop agonistico la GesanCom Marsala Volley, nella terza giornata del girone di ritorno del Campionato serie B1 di Volley femminile, batte in trasferta con il risultato di 1-3, le dragonesse della Duo Rent Terrasini grazie ai parziali 21/25, 18/25, 25/21 e 16/25. Un risultato che premia le ragazze di Coach Ciccio Campisi con l’intera posta in palio e posiziona nuovamente il roster marsalese all’inseguimento delle battistrada della classifica.

Un primo set che inizia con le padroni di casa alla ricerca del risultato positivo, un punteggio che arriderà alle ragazze di Coach D’Accardi per l’intero parziale fino al 21/20, con le lilybetane al continuo inseguimento del roster di casa ma che, grazie al gap vincente di 5 punti, si aggiudicheranno il set per 21/25. Il secondo parziale vedrà capitan Varaldo e compagne gestire il punteggio a proprio favore per l’intero arco del set che si chiuderà, grazie ad un recupero parziale delle dragonesse, sul 18/25. Anche in questo match Campisi si affiderà alle rotazioni delle giocatrici in campo, mischiando le carte e facendo giocare tutto il roster a disposizione, ma nel terzo set, grazie ad un punto a punto estenuante ed alla buona vena della prima linea di Terrasini, saranno Biccheri e compagne ad aggiudicarsi per 25/21 il parziale rimettendo il risultato finale in discussione. Un quarto set, invece senza storia, consentirà alle lilybetane di aggiudicarsi facilmente il parziale per 16/25 e l’intera posta in palio.

Adesso testa alla prossima trasferta in terra catanese contro l’Energy, primo vero bivio stagionale per la GesanCom Marsala Volley. Una trasferta in cui bisognerà giocare un match ancora più convincente se si vorrà continuare ad inseguire le posizioni di testa della classifica.

Tabellino di gara:

Duo Rent Terrasini: Bacciottini 3, Ameri 11, Patti 8, Pecora 9, Biccheri 18, Giambona 0, Ruffa (L), Amenta 0, Cangialosi 0, Rossetti ne. Allenatore: Enzo D’Accardi.

GesanCom Marsala Volley: Varaldo 21, Grippo 1, Caserta 20, Galiero 13, Silotto 9, Gasparroni 8, Norgini (L), Modena 1, Morciano 2, Sturniolo 0, Bergese 7. Allenatore: Ciccio Campisi.

Note Battuta (punti/err.) Marsala 7/12, Terrasini 4/8 – Muri punto Marsala 9, Terrasini 5 – Ricezione Marsala 52%, Terrasini 42%.