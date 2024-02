Marsala, il consiglio non tratta il regolamento edilizio e scoppia la polemica tra il consigliere Passalacqua e l’assessore Tumbarello

Il Consiglio comunale di Marsala nella seduta di giovedì 22 febbraio ha iniziato la discussione sul nuovo regolamento edilizio considerato che quello tuttora vigente risulta ormai superato. Hanno preso la parola il Presidente della Commissione Attività Produttive Leo Orlando, quello della Commissione Urbanistica Antonio Vinci, nonchè i consiglieri Gaspare Di Girolamo, Gaspare Passalacqua che ha vivacemente polemizzato con l’assessore Giacomo Tumbarello con tanto di polemica botta e risposta e Pellegrino Ferrantelli. Ha preso la parola anche il dirigente del settore pianificazione, Pier Benedetto Mezzapelle.

Nel corso della seduta da più parti è stato evidenziato il lavoro fatto dalla Commissione Urbanistica di Palazzo VII Aprile presieduta dal Consigliere Vinci che tra l’altro ha predisposto un maxi emendamento sul quale si discuterà nelle prossime sedute consiliari. La seduta era cominciata con alcune comunicazioni. Il primo a intervenire è stato il Consigliere Pino Ferrantelli che ha evidenziato come in alcune zone dell’Ospedale “Paolo Borsellino” vi sono ammassate barelle vecchie, macchinari anche nuovi e altro materiale. Una cosa assurda che è stata evidenziata con un servizio dalla trasmissione “Fuori dal Coro” di Retequattro.

L’altra comunicazione è stata quella del Vice Sindaco Valentina Piraino che ha fatto presente che è stato pubblicato il bando, come peraltro auspicato anche in Consiglio per l’assistenza domiciliare integrata di cui beneficeranno nel comprensorio Marsala-Petrosino 52 utenti. Questo servizio va ad aggiungersi a quello già svolto dall’Asp di Trapani.

Il Presidente prima della chiusura della seduta ha aggiornato i lavori a giovedì prossimo 29 febbraio anche se la decisione verrà ufficializzata oggi nella riunione dei capigruppo.