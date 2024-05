Sabato 4 Maggio dalle 9 alle 12 i Fenici del Rugby di Marsala sono stati ancora una volta protagonisti di una giornata di educazione ambientale in Via Istria, prendendosi cura delle aiuole intorno al centro aggregativo polifunzionale “Gaspare Umile” in cui i Fenici svolgono le attività sportive.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno la possibilità di intervenire, non solo fisicamente ma anche per un confronto, per lanciare un’idea e per restare in contatto.