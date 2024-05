 Castellammare del Golfo, completata la pulizia delle spiagge e delle ville comunali

Pulizia delle spiagge, delle ville comunali, dei sottopassi. Bonifica dei terreni e pulizia di strade di accesso a luoghi frequentati come Scopello, mentre è in corso la pulizia dei cortili delle scuole.

L’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo prosegue con il “piano ambiente 2024” e tira a lucido le spiagge cittadine nonché aree verdi come le ville e bonifica più zone cittadine.

Già completata la pulizia della spiaggia Playa, di Petrolo e di Guidaloca; ripulite villa Margherita e villa Olivia, l’accesso est per Scopello, bonificata l’area dello “Stazzone” e potate più palme come in piazza Europa e piazza Petrolo.

«Decoro e pulizia urbana sono il nostro miglior biglietto da visita. Per questo abbiamo avviato un lavoro intensivo che proseguirà anche nelle prossime settimane ma occorre che i cittadini collaborino a mantenere la pulizia dei luoghi -invitano il sindaco Giuseppe Fausto e la sua vice, l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio-. Abbiamo già effettuato la pulizia delle spiagge più frequentate come la Playa, Petrolo e Guidaloca, per renderle fruibili e sicure come le ville comunali e più aree verdi cittadine che necessitavano di pulizia e bonifica. In corso con l’associazione Laurus la pulizia dei cortili delle scuole. Con la collaborazione dell’Agesp e delle associazioni di volontariato implementeremo ulteriormente la pulizia e la raccolta differenziata».