Il Distretto sanitario Marsala-Petrosino attiva assistenza per anziani non autosufficienti

Il Distretto sociosanitario Marsala-Petrosino attiverà due interventi finanziati con quasi 450mila euro dal Ministero dell’Interno. Il primo riguarda l’Assistenza domiciliare che si affianca a quella dell’Asp e sarà attuato da marzo a giugno per 55 utenti massimo. Per il secondo intervento l’Assistenza domiciliare non è integrata all’assistenza socio-sanitaria dell’Asp e, negli stessi mesi, è destinato a 52 utenti. Questi sono cittadini anziani non autosufficienti, ultra 65enni e residenti nei due comuni.

Ai servizi di assistenza si accede attraverso il PUA (Punto Unico di Accesso) del Distretto sanitario di Piazza F. Pizzo ex Inam, a seguito di apposita istanza redatta dal medico curante dell’anziano. Spetterà poi all’UVM – unità lavorativa multidisciplinare del Distretto – redigere il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), stabilendo periodo di erogazione e tipologia dell’intervento, nonché le prestazioni mensili da parte degli operatori OSS e OSA e, a secondo della situazione reddituale, l’eventuale compartecipazione al costo del servizio. I competenti Uffici di Marsala e Petrosino sono a disposizione per fornire chiarimenti sull’avviso pubblicato online nei siti istituzionali: https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32769