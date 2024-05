Volley femminile, per il Marsala ancora una sconfitta

E’ stata un’altra sconfitta, la trasferta pugliese contro la Zero5 Castellana Grotte, per le ragazze della GesanCom Marsala Volley nella venticinquesima giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile girone E. Un 3-1 grazie ai parziali 10/25, 25/23, 25/23 e 25/22, che dimostra il pessimo momento del roster lilibetano diretto da Coach Campisi che da questo match si attendeva motivazioni che portassero ad un rilancio nel gioco e nella concentrazione.



Un altra prova giocata a fari spenti che, vista la prima fase di torneo, non rende merito ad una squadra che avrebbe dovuto agguantare almeno l’obiettivo dei play off e che invece continua ad interrogarsi su come abbia potuto sbagliarlo. Adesso non rimane che l’ultima giornata di stagione regolare, in casa contro l’Hub Ambiente Teams Catania, il congedo stagionale dal pubblico marsalese nella consapevolezza che da questo gruppo di atlete verrà creata la squadra per la prossima stagione.