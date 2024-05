A Marsala Final Four regionale under 17 maschile di pallamano

Saranno la Pallamano Marsala e Il Giovinetto Petrosino a contendersi il titolo.

Il Pala San Carlo di Marsala ha ospitato le semifinali valevoli per la “Final Four regionale under 17 maschile di pallamano”.

Due gare di altissimo livello tecnico e tattico che hanno regalato spettacolo al numeroso pubblico presente sugli spalti dell’impianto lilybetano. Nella prima sfida,Il Giovinetto Petrosino ha avuto la meglio per 36 a 34 contro la quotata Aretusa, squadra scesa in campo con i favori del pronostico, avendo chiuso al comando della classifica al termine della regular season.

Nella seconda semifinale, i padroni di casa della Pallamano Marsala, che hanno fatto valere, dall’inizio alla fine, la maggior caratura tecnica, hanno superato l’altra compagine siracusana, l’Albatro, per 37-32.

Oggi nel pomeriggio alle 16.30, la finale che assegnerà la medaglia di bronzo e, alle 18.30, la finalissima che decreterà la squadra campione regionale.