La Diocesi di Mazara del Vallo scrive una lettera a tutti i candidati alle elezioni europee

Il Cantiere sinodale “Giustizia e Legalità” della Diocesi di Mazara del Vallo Opera Mons. Gioacchino Di Leo scrive una lettera indirizzata a tutti i candidati alle prossime elezioni europee.

Gentili Signore e Signori,

“Vi scriviamo da Marsala come cittadini che credono nella partecipazione democratica e con la volontà di contribuire alla costruzione di una Unione Europea promotrice di giustizia sociale, di pace e di dignità di ogni essere umano. L’Europa è chiamata, nei prossimi anni, a prendere decisioni di portata storica in campo geopolitico, ambientale, migratorio, sempre rispettando diritti umani e accoglienza della vita umana. “E’ giunta l’ora di costruire insieme l’Europa che ruota non intorno all’economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili”, come ricordava Papa Francesco a Strasburgo, il 25 novembre 2014, nel suo discorso al Parlamento Europeo. Ci permettiamo di sottoporre anche noi alla Vostra attenzione alcune considerazioni e proposte. Ci è sembrato poco opportuno e una vera “ferita” alla democrazia candidarsi alle elezioni europee e affermare contemporaneamente che se eletti non si andrà al Parlamento europeo. Siamo altresì delusi da una politica dello scontro e della denigrazione dell’avversario che porta alla disaffezione dalla partecipazione e dal voto. Se sarete eletti tra gli otto eurodeputati che rappresentano la Circoscrizione Sicilia e Sardegna: • partecipate assiduamente e responsabilmente alle attività che vi competono, evitando di cambiare appartenenza politica durante il vostro mandato. Chi lo fa, tranne motivazioni serie ed etiche, tradisce la fiducia e il voto dei cittadini elettori; • impegnatevi, almeno una volta all’anno, a venire a Marsala per raccontarci del vostro impegno e di quanto si sta facendo nell’Unione Europea, nonché per ascoltare le esigenze prioritarie del territorio e innanzitutto le attese dei giovani; • informateci ogni due mesi, anche con una newsletter, delle vostre iniziative parlamentari, di come state presentando i bisogni e le aspettative delle nostre Isole, delle opportunità e dei provvedimenti legislativi del Parlamento europeo; • operate perché a livello europeo ci siano interventi strutturali e fondi adeguati per la promozione di chi vive situazioni di emergenza sociale e in povertà assoluta; • impegnatevi a rafforzare la legislazione europea antimafia, la collaborazione degli Stati per contrastare il crimine organizzato e la corruzione e di attivare congrui interventi economici per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Infatti il fenomeno delle mafie, unitamente a quello della corruzione, continua a distruggere la vita di tanti cittadini e delle imprese dei nostri territori (vendita di stupefacenti, infiltrazione nel tessuto economico e nelle istituzioni, sfruttamento dei lavoratori, estorsione, legame con i gruppi corruttivi); • offrite esempi concreti e pubblici di solidarietà utilizzando una parte significativa delle vostre retribuzioni. Abbiamo bisogni di politici che ci indichino la via della vicinanza a chi è in difficoltà. Le parole insegnano, gli esempi trascinano; • verificate e controllate – sarà questo uno dei vostri compiti fondamentali – che non si sprechino fondi economici ingenti per progetti e iniziative senza efficacia e per il bene dei cittadini; • impegnatevi per attuare una politica unitaria di accoglienza e di integrazione dei migranti per favorire, nel reciproco rispetto, lo scambio e l’interazione fra le culture e le religioni; • promuovete l’impegno per una politica estera comune che privilegia la pace, lo sviluppo e il rifiuto della guerra come strumento di soluzione dei conflitti; • adoperatevi per una politica ecologica che affronti decisamente i problemi derivanti dai cambiamenti climatici e le questioni degli inquinamenti che danneggiano gli ecosistemi e la salute di tutti. Vi auguriamo, se eletti, di farvi portavoce delle popolazioni, a cominciare di chi vive situazioni gravi di fragilità e ingiustizia, delle Regioni che rappresentate e non degli interessi di partito o di qualche “sponsor elettorale”. Vi invitiamo a sottoscrivere gli impegni di cui sopra, restituendoci la lettera da voi firmata. Sarà nostra cura dare diffusione della vostra sottoscrizione.

Cordialmente vi salutiamo.Cantiere sinodale “Giustizia e Legalità” della Diocesi di Mazara del Vallo Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV