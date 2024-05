Luci del Mediterraneo: iniziative nei giorni dello Sbarco. Evento clou il Museo del Vino. VIDEO

E’ stato presentato venerdì nell’atrio del Palazzo Comunale, il cartellone di eventi che si terranno a Marsala nei giorni che rievocano lo Sbarco dei Mille. Evento clou, indubbiamente l’inaugurazione del Museo del Vino a Palazzo Fici. Filo conduttore scelto per le iniziative, la Pace e l’Amicizia. “Luci dal Mediterraneo è un percorso culturale che pone Marsala al centro di un ricco programma che abbraccia storia, archeologia, tradizioni e musica dei popoli d’Europa. Quella del 2024 sarà poi un’edizione particolarmente significativa, che vedrà Marsala diventare protagonista di tre eventi unici: l’inaugurazione del primo Museo del Vino dedicato a John Woodhouse e la pubblicazione da parte delle Poste Italiane di un francobollo dedicato ai 250 anni del vino Marsala“, ha affermato il sindaco Massimo Grillo.

Al tavolo di presentazione, oltre agli assessori Ignazio Bilardello e Donatella Ingardia, anche il rappresentante della O-I e Sarco – azienda leader in Sicilia nel settore dei servizi ambientali e dei rifiuti – Marco Catalano che ha annunciato come all’interno del Museo del Vino ci sarà uno spazio dedicato alla cultura del vetro: “Da 50 anni ad oggi in Sicilia stiamo riscrivendo la storia dell’economia circolare del vetro, grazie alla qualità del materiale vetro a chilometro zero e riciclata infinite volte”.

Spazio anche allo “Zecchino d’Oro di Marsala”, da un’idea dell’Antoniano di Bologna per celebrare la musica come strumento di Pace e dove i bambini saranno i veri protagonisti. A coordinare l’evento la dirigente scolastica Vita D’Amico. Luci dal Mediterraneo poi si concluderà ad ottobre ad Assisi, con la donazione del vino Marsala al Sacro Convento per la celebrazione eucaristica. La manifestazione si aprirà con la Festa dell’Europa giovedì e vedrà un contenitore che abbraccerà anche gli eventi del cartellone estivo fino a dicembre (ancora però è presto per parlarne anche se diverse iniziative sono già state confermate).

Il primo appuntamento del 9 maggio è un incontro sul tema “Dall’Unità d’Italia all’Europa dei Popoli”. Nella giornata in cui ricorre lo storico Sbarco dei Mille, anche il ricordo delle Vittime civili del 1943 e la presentazione del Libro “11 maggio 1860” del Prof. Luigi Mascilli Migliorini a cura della Strada del Vino di Marsala, in collaborazione con il Centro Studi Internazionale Risorgimentali e Garibaldini. A seguire, l’inaugurazione dell’Isola pedonale in via Cammareri Scurti – uno spazio da vivere in tutta sicurezza per giovani e meno giovani – e, in serata, il concerto di Lidia Schillaci con la sua Woman Orchestra al Teatro Impero. Domenica 12, poi, un momento tanto atteso dalla Città: l’apertura del Museo del Vino Marsala, dedicato a John Woodhouse.

L’evento a Palazzo Fici – allietato dal jazz di Roberta Genna – sarà sottolineato con un annullo filatelico curato dalla Poste Italiane. In più, l’inaugurazione del Museo coincide anche con l’intitolazione di una sala a Marisa Leo (donna del vino vittima di femminicidio), cui l’artista Fabio Ingrassia ha dedicato un’opera pittorica. Spazio anche a “Mediterraneamente”, un messaggio di solidarietà e pace che i bambini della città lanciano attraverso il libro e la musica. Coordinato dal Circolo didattico “On. Franceso De Vita”, il “Festival dei Piccoli lettori” si sviluppa in tre giornate (dal 17 al 19) con un programma ricco e coinvolgente, tra incontri con gli autori e laboratori di lettura. A conclusione dell’iniziativa, lunedì 20 maggio, l’ideale “Viaggio nel Mediterraneo” sarà accompagnato dalle canzoni dello Zecchino d’Oro dell’Antoniano di Bologna. Il concerto rock della band “Reale” (giovedì 23) e la “Giornata Mondiale dei Bambini” (25 e 26 maggio) chiuderanno questa prima fase di “Luci dal Mediterraneo” le cui iniziative dedicate alla pace e al valore delle comunità continueranno fino al prossimo dicembre.