Il questore La Rosa si trasferisce a Trapani, il commiato in un incontro con la stampa

Il Questore di Trapani, Salvo La Rosa, che si trasferirà a Roma per ricoprire un nuovo incarico, ha incontrato i giornalisti.

Un momento che è servito per un saluto di commiato e per fare, soprattutto, un bilancio a conclusione dei quattro anni e mezzo trascorsi alla direzione della Questura trapanese. La settimana prossima si insedierà il sostituto Giuseppe Felice Peritore. Per La Rosa, il bilancio è positivo. Tanti gli episodi ricordati con la dietro ogni numero statistico c’è una storia e una persona. il Questore ha ricordato come nel 2024 ci sia stata l‘operazione Exodus con 13 arrestati di nazionalità italiana e tunisina appartenenti ad una associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento di immigrazione clandestina con l’aggravante della transnazionalità. Durante gli scontri sono state tratte in arresto altre 8 persone. All’operazione hanno partecipato l’Europol, Polizia tunisina e Sco.

Il Questore, infine, ha parlato dell’aumento dei controlli per la prevenzione dei reati e non ha tralasciato l’impegno profuso nella gestione dei migranti, specie con l’istituzione dell’hotspot, e l’ammodernamento anche dei servizi per i cittadini come quello legato al rilascio dei passaporti o dei documenti provvisori.

“Mi ritengo soddisfatto del bilancio operativo della Questura – ha detto La Rosa – . Questo è un lavoro di squadra e lo riconosco agli uomini e le donne che lavorano qui. Senza di loro questi risultati non li avremmo raggiunti“.