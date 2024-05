Affidata a privati la gestione dei servizi dei siti museali delle Egadi

Il Comune di Favignana ha affidato alla società Eurocongressi di Palermo la gestione dei servizi dei siti museali delle Egadi. Palazzo Florio e l’ex Stabilimento delle Tonnare di Favignana e Formica saranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 14.00. Il Castello di Punta Troia, a Marettimo, sarà invece fruibile dal giovedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 15.00. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro per l’ex Stabilimento e di 5 euro per Palazzo Florio e il Castello di Punta Troia. È inoltre previsto un pass cumulativo di 12 euro per l’ex Stabilimento e Palazzo Florio. Oltre all’accesso ai siti, il biglietto prevede l’accompagnamento di personale addetto alla visita.

L’Amministrazione comunale, da alcuni anni, si è dedicata alla valorizzazione e alla promozione della storia e della memoria dell’arcipelago. Da quest’anno Palazzo Florio è interamente musealizzato e ospita il rifacimento del vestito di Donna Franca, donato da Prada, e l’esposizione di abiti d’epoca.

“Un impegno che è stato premiato dai risultati”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Nel 2023 i nostri siti museali hanno registrato oltre sessantamila presenze”. “La tutela e la valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali sono tra le missioni principali di un’Amministrazione che ha a cuore il territorio e la comunità”, dice l’assessore Monica Modica con deleghe al Patrimonio e alla Cultura. “Le storie e le memorie dell’arcipelago sono patrimonio dell’umanità”.