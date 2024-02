Tre atlete del Marsala Calcio nel team Under 15 Femminile

È tempo di competizioni nazionali per la Sicilia e per la Trinacria, così denominata nel Torneo “Calcio+15” 2024 per Selezioni Terroriali Under 15 Femminile, vi prenderanno parte le atlete guidate dal tecnico Massimiliano Osman ci sono anche le calciatrici del Marsala Femminile Carlotta Nicocia e Giulia Caporelli (classe 2010), nonchè Alessia Di Napoli (classe 2009), quest’ultima alla sua seconda partecipazione.

La formazione, dopo l’ultimo appuntamento avvenuto il 20 febbraio presso il campo di San Giuliano di Pollina (PA), è pronta a prendere parte alla fase preliminare interregionale programmata per sabato 24 febbraio alle ore 9.30 allo Stadio comunale di Mori (Trento), dove sarà ospite il Girone 4 dell’area nord-est che oltre alle siciliane comprende i gruppi Dolomiti e Le Serenissime, rispettivamente Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I gironi di qualificazione, 6 in totale, confluiranno poi in quella che sarà poi la fase finale che si svolgerà dal 27 al 30 marzo 2024 a Tirrenia (PI), dove una sola regione tra le 18 partecipanti potrà alzare il trofeo della prestigiosa competizione targata Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.