Il Karate marsalese sempre più internazionale con Sofia Genna

Grande soddisfazione e altro riconoscimento per Sofia Genna, l’atleta e istruttrice dell’Asd Karate Marsala che ha avuto uno spazio nella rivista nazionale specializzata di arti marziali, Samurai. Sofia era stata convocata nella squadra nazionale per disputare un grosso torneo internazionale a Salonicco in Grecia. In quella competizione l’Italia ha vinto 25 medaglie.

A parte Sofia hanno partecipato anche Vito Margiotta e Vincenzo Cristaldi, atleti della Bushido Mazara del Vallo, allenati dallo stesso Maestro Vito Genna. “Dopo la convocazione in Grecia, quella dell’Europeo in Slovenia, ci aspettiamo che qualche nostro atleta venga convocato in Nazionale per disputare il Mondiale di Ottobre a Buenos Aires in Argentina”, spera Genna.