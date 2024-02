La Polizia di Marsala salvano husky che si aggirava tra le auto in corsa

I poliziotti del Commissariato di di Marsala, nei giorni scorsi, nell’ambito degli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha notato un cane, razza husky, di taglia grande che vagava intimorito nei pressi della Strada Provinciale, mettendo in pericolo, oltre che sé stesso, anche le autovetture in transito, costrette ad effettuare manovre repentine per evitarlo ogniqualvolta lo stesso attraversava la strada. Immediatamente gli agenti della volante, valutato il rischio per l’animale di poter essere investito, nonché il pericolo per i veicoli che continuavano a sopraggiungere, hanno cercato di avvicinarlo.

Il cane, inizialmente spaventato, veniva tranquillizzato così da farlo salire a bordo dell’auto di servizio e trarlo in salvo. Una volta in sicurezza e rifocillato, veniva condotto presso il Canile Municipale di Marsala e tramite la lettura del microchip sottocutaneo, il medico veterinario di turno riusciva ben presto ad individuare il proprietario dell’Husky, il quale aveva sporto denuncia di scomparsa dell’animale il 5 febbraio scorso. Il proprietario, una volta contattato, si è immediatamente precipitato per riabbracciare il cane e riportarlo a casa, non prima di aver ringraziato i poliziotti che avevano evitato una fine tragica per il suo amato cane.