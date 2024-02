Marsala: una panchina di via Roma è stata distrutta

Una delle panchine di marmo della via Roma è stata spaccata a metà da ignoti. Potrebbe essere accaduto anche con un mezzo a motore, ancora non è chiara la dinamica.

A confermarlo è proprio il sindaco di Marsala Massimo Grillo con un post sulla sua pagina Facebook: “Di fronte a questi gesti inspiegabili non si può che provare sentimenti di profonda delusione e frustrazione. Ancora una volta, ci troviamo a fronteggiare gesti inqualificabili, come se ne sono registrati spesso, per esempio, ai danni della staccionata del lungomare, della segnaletica stradale o dei giochi per bambini. Gesti perpetrati da pochi che offendono e danneggiano il tessuto stesso della nostra comunità. Feriscono il senso di appartenenza e orgoglio che dovremmo tutti condividere per la nostra città. La nostra comunità merita di vivere in pace e sicurezza, e ogni azione che mina questo diritto va contrastata con fermezza. Sono sicuro che la stragrande maggioranza dei marsalesi ci è vicina su questo tema, pronta a collaborare per garantire un futuro migliore per tutti noi. Chiedo a tutti voi di unirvi a me nel condannare questi atti, richiamando amici e conoscenti al rispetto del patrimonio collettivo. Lavoriamo insieme per preservare e proteggere la nostra città“.