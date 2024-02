Anime ferite, lectio di Fidapa a Marsala su Artemisia Gentileschi e Frida Kahlo

La Fidapa sezione di Marsala, con il patrocinio del Comune di Marsala, organizza per sabato 24 febbraio alle ore 17, nella Sala Convegni del Complesso Monumentale San Pietro, la lectio “Anime Ferite, Artemisia Gentileschi e Frida Kahlo, due straordinarie storie al femminile” raccontate dal critico d’arte Tanino Bonifacio. Introdurranno la serata i saluti del sindaco Massimo Grillo e della Presidente della Fidapa Rosanna Gerardi.

La lectio vedrà la presenza del Critico d’arte Tanino Bonifacio che racconterà le storie di queste due straordinarie donne: Artemisia Gentileschi, artista cavaraggesca che fu vittima di uno stupro prima e di una tortura poi e di Frida Kahlo artista messicana surrealista che trasformo’ la sua sofferenza fisica in arte. Una lectio che sarà realizzata attraverso immagini fotografiche, opere d’arte e frammenti poetici, che narreranno come l’arte può diventare lo strumento essenziale per svelare i tanti dolori del corpo e dell’anima provocati dalla violenza e dall’arroganza dell’uomo. Due donne ferite nella loro bellezza per via delle storture della vita, ma che oggi splendono più che mai e donano i sentimenti della speranza e della rinascita umana.