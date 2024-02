“No Autonomia Differenziata”, i democratici marsalesi scendono in Piazza 

Domenica 25 febbraio i Giovani Democratici, insieme al Partito Democratico – il cui direttivo locale lo ricordiamo, giorni fa si è dimesso con non senza polemiche – saranno in Piazza della Repubblica a Marsala, dalle ore 10 fino alle ore 13 per dire “No all’Autonomia differenziata”, come giorni fa hanno fatto diversi sindaci e Presidente di Regione a Roma.

“La destra nell’ultimo anno ha compiuto un numero impressionante di scelte che hanno avuto effetti devastanti al Sud. Pensiamo all’affossamento del salario minimo che serviva proprio a ridurre i divari tra Nord e Sud – scrivono i giovani dem -. La Presidente Meloni fa rivivere l’antico sogno secessionista della Lega, proprio quelli che fanno i nazionalisti, mettono a repentaglio l’unità nazionale. Chi è al Sud farà ancora più fatica ad accedere ai diritti fondamentali: salute, scuole, trasporti pubblici locali. Il meridione è stato tradito dai suoi stessi parlamentari del centro-destra che hanno votato questo Disegno di Legge, mentre in campagna elettorale non hanno praticamente mai parlato dell’autonomia differenziata”.