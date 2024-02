Podi a Palermo per la marsalese Star Cycling Lab

Altra domenica altro successo per la marsalese Zeen-Star Cycling Lab che torna a primeggiare al Parco della Favorita, nel Memorial Alamia. Giulia D’Aguanno è salita sul gradino più alto del podio tra le donne; ottimo piazzamento di Paolo Spadaro nella batteria Over, primo della categoria M6. Gara complessa nella batteria Under: Fiorenti e Stella sono stati protagonisti della fuga, brutta caduta invece che ha visto coinvolti Bileti e Bendici. Sesta posizione per Fabio Fiorenti, terzo della categoria M3; ci prova Ninni Stella, poi ripreso a poche centinaia di metri dall’arrivo; ha partecipato allo sprint di gruppo anche Torrente, 4° della categoria Élite.

A seguito della gara ha parlato il Ds, Ninni Stella: “È stata una gara da inquadrare da più lati, dal punto di vista motivazionale, della partecipazione e dell’approccio sono davvero molto contento della squadra e dei risultati, se invece devo avere una visiona più tecnica, trovo che abbiamo colto a metà le opportunità che la gara ci ha dato, facendo delle scelte sbagliate nei momenti cruciali, come per esempio la gestione della fuga negli Under o l’attesa della volata negli Over. Questa stagione parte da molto lontano, stiamo programmando tutto nei minimi dettagli dallo scorso agosto e non sono stupito dei risultati ottenuti, anzi, credo che dobbiamo iniziare a raccogliere qualcosa in più. Voglio vedere un team ancora più armonico, che si muova all’unisono in gara”.

Prossimo impegno per la Zeen-Star Cyclin Lab a Napola (TP) nel Memorial Asta: “Lì non saremo senza dubbio i favoriti – ha affermato il direttore -, ho già parlato con alcuni Ds fra cui Peppe Di Salvo e Gianni Licitra, saranno alla gara con i team al completo, di conseguenza per il nostro team non resterà che correre di rimessa. Difficilmente andrà in porto una fuga, quindi la nostra idea tattica sarà quella di controllare da vicino i big di giornata e tentare qualcosa sul finale. L’importante è vedere una squadra unita e compatta all’inizio della salita finale”.