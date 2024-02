Marsala: il semaforo di Cuore di Gesù non funziona e due auto si scontrano

Ancora un incidente nelle strade marsalesi e ancora per semafori non funzionanti. Ecco perchè spesso ribadiamo quanto importante sia la manutenzione costante negli impianti semaforici della Città. A Marsala il Comune appalta il servizio a una ditta esterna e negli ultimi mesi diversi erano i semafori guasti in varie zone del territorio, alcuni man mano sono stati attivati altri no.

Questa volta l’incidente è avvenuto al semaforo lampeggiante giallo, di contrada Cuore di Gesù: due vetture, di cui una Lancia Y condotta da F. V. C. e una Mercedes guidata da A. I. con a bordo una donna, si sono scontrate non rispettando la regola dello Stop ad impianto spento e della precedenza, impattando l’una contro l’altra. L’urto è stato abbastanza forte tale da richiedere l’intervento dell’ambulanza del 118. Entrambe le persone alla guida e la trasportata hanno riportato delle ferite. Sul posto per rilevare il sinistro, una pattuglia della Polizia Municipale.