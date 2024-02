Incidente d’auto provoca uno scontro col treno, accade a Marsala. Le immagini

Un’anomalo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, in via Vecchia Mazara, nel versante Sud di Marsala. Una Jeep Renegade ha sbattuto con una Volkswagen T-Roc. A causa dell’urto, quest’ultima è finita sui binari a sbarre che si stavano abbassando e nel frattempo è passato il treno che l’ha colpita nella parte posteriore. Ciò ha causato un ferito in condizioni non gravi che è stato trasportato con l’ambulanza del 118 all’ospedale “Paolo Borsellino”. Il treno è rimasto fermo nei pressi del passaggio a livello di Ponte Fiumarella e i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa di un bus privato che li accompagnasse a destinazione. Sul posto la Polizia, i Carabinieri e alcuni addetti di RFI.

Al momento tutte le tratte sono state soppresse a causa dell’incidente e del treno rimasto bloccato sui binari. Le tratte Castelvetrano-Palermo e la Mazara-Trapani, che quindi attraversa anche Petrosino e Strasatti sono state tutte annullate.

Stamattina, peraltro, una vettura è rimasta incastrata all’interno delle sbarre di contrada Pispisia, ancora una volta per non ave rispettato la tempistica. Inoltre, in via Grotta del Toro sempre stamani, le sbarre del passaggio a livello sono rimaste aperte mentre il treno passava.