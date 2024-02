Sos dallo smartphone: scopriamo come

Essendo ormai un oggetto di cui non possiamo più farne a meno, il nostro smartphone ha delle funzioni che non tutti conoscono ma che a volte potrebbero addirittura salvarci la vita.

Indipendentemente dal sistema operativo, che sia Android o Apple, lo smartphone “dovrebbe” avere una funzione di sos emergenze preinstallata, ma se così non fosse, niente paura esistono tantissime App che consentono questo.

Come attivarlo?

(Apple) Accedi alla sezione Impostazioni > Salute > Cartella clinica > Modifica poi inserisci le informazioni e ricordati di spuntare la voce “Mostra quando bloccato”. (In questo modo chi dovesse averne bisogno potrà visualizzare i tuoi dati cliccando su Emergenza e Cartella clinica anche con lo smartphone bloccato da password.)

(Android) Accedi alla sezione Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Informazioni mediche poi clicca sulla matita per modificare le informazioni relative a: condizioni mediche, allergie, cure correnti, gruppo sanguigno e altre info (ad esempio, se si è donatori di organi). In caso di necessità, i soccorritori e altri potranno accedere a queste informazioni anche quando lo smartphone è bloccato: dalla schermata di blocco, sarà sufficiente premere Chiamata di Emergenza. E come avviare una chiamata di emergenza?

Una volta memorizzato anche il numero di emergenza da chiamare, bisogna:

Per Apple premere rapidamente 5 volte il tasto laterale oppure premi a lungo il tasto laterale insieme a uno dei tasti del volume.

Per Android premere rapidamente per 3 o 4 volte il tasto laterale di accensione.