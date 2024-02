Tentato omicidio a Marsala: 50enne in fin di vita

Un tentato omicidio si sarebbe verificato, come riportato dall’Ansa, a Marsala, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio. A quanto sembra, nei pressi della strada dove si trovano gli uffici dell’Inps, in zona Stadio, un pregiudicato di 50 anni sarebbe stato ridotto in fin di vita, con calci e pugni in varie parti del corpo. Non si conosce ancora il movente e neppure l’autore o gli autori dell’aggressione.

La vicenda, pare scaturita dalla vittima e dall’aggressore/i. Sul fatto indagano i Carabinieri della locale Compagnia. Probabilmente si stanno avvalendo delle registrazioni video degli impianti di video-sorveglianza della zona per risalire all’identità degli autori del pestaggio.