Il Marsala torna da Partinico con una sconfitta in zona Cesarini

Il Marsala Calcio torna dalla trasferta contro il Partinicaudace con una sconfitta di misura e non del tutto meritata visto che gli uomini di Mister Brucculeri hanno lottato come da sempre hanno fatto in questo Campionato di Promozione, giocando ogni pallone e creando molte occasioni. Peccato per il risultato di 1 a 0 arrivato negli ultimi minuti della partita, in favore della squadra di casa in una domenica che sapeva già di marzo.

Al 46′ infatti, ad avere la meglio è stato il Partinicaudace con la rete di Butera su un’azione arrivata da una punizione arrivata sul palo e rimpallata sui piedi del giocatore che non ha fallito. Rispetto però all’inizio del Campionato, il Marsala si può dire ancora soddisfatto con i suoi 33 punti in classifica, al quinto posto. Acciuffare il Gemini a 37 punti non sarà facile ma non impossibile.