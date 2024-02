Il Marsala Femminile cala il poker in casa contro lo Scicli

CF Marsala e CR Scicli, gara di 2^ giornata Poule Promozione Eccellenza Sicilia termina 4-0 per le azzurre. Le padrone di casa infatti, andate in gol con Termine, Via, Pisciotta e Bahloul, calano il poker a partire dal secondo tempo dopo una prima metà di gara equilibrata e combattuta che sorprende infatti le sorti dell’incontro grazie ad una reazione decisa e motivata delle lilybetane che conquistano così 3 importanti punti dopo la prima deludente giornata a Rocca di Caprileone. Domenica 25 febbraio alle ore 15:00, le marsalesi saranno ospiti al De Simone di Siracusa per affrontare il Siracusa Calcio 1924 per l’andata di 3^ giornata Poule Promozione Eccellenza Sicilia.

Tabellino di gara:

Risultato: 4-0

CF Marsala: Donato, Via, Guzzo, Agozzino, Di Napoli(Clemente 15’ st), Alcamo, Bannino,

Sciacca(Agate 11’ st), Musumeci(Bahloul 24’ pt), Pisciotta, Termine. Panchina: Clemente, Agate, Bahloul, Giacalone G, Manuguerra, Pipitone B, Pipitone S, Pulizzi. Allenatrice: Valeria Anteri

CR Scicli: Magro(Abbate 33’ st), Scala(Trovato 40’ st), Moncada, Lorefice, Brancati(Denaro 40’

st), Spina(Zammitti 22’ st), Malizia, Bellaera, Sortino, Spadola, Battaglia(Castronuovo 33’ st). Panchina: Zammitti, Abbate, Trovato, Denaro, Castronuovo. Allenatore: Bartolo Vaccaro/Saverio Dongola

Marcatori: Termine(14’ st), Via(37’ st), Pisciotta(46’ st), Bahloul(50’st).

Arbitro: Francesco Bonanno sezione di Marsala

Note: Ammonita Donato(47’ pt)

Campo da gioco: Nino Lombardo Angotta