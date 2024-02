Al Liceo “Ruggieri” di Marsala il ricordo della Shoah e delle Foibe

Due momenti di riflessione dedicati ai drammi della Shoah e delle Foibe sono stati organizzati dal Dipartimento di Storia del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala.

In occasione della Giornata della Memoria, i docenti della disciplina hanno accolto gli studenti in Aula Magna (altre classi hanno seguito in remoto dalle proprie aule), tracciando una ricostruzione storica della Shoah, soffermandosi in particolare sulle leggi di Norimberga, le deportazioni e l’internamento degli ebrei nei campi di concentramento, fino alla cosiddetta “soluzione finale” messa in atto dalla dittatura nazista. Successivamente, i ragazzi hanno assistito alla proiezione del pluripremiato film di Radu Mihaileanu “Train de vie – Un treno per vivere”. Infine, gli alunni sono stati invitati a riflessioni personali sulla tematica affrontata, rispondendo a una serie di quesiti tramite applicazioni digitali.

In occasione del Giorno del Ricordo, invece, i docenti del Dipartimento di Storia hanno proposto agli studenti delle quinte classi un approfondimento sul dramma delle Foibe, inserendone le vicende all’interno della loro cornice storica e politica. Dopo aver proposto la visione di alcuni filmati d’epoca, gli insegnanti hanno poi avviato la proiezione di un documentario riguardante i massacri perpetrati ai danni della comunità giuliano-dalmata e il successivo esodo, stimolando una riflessione sulla condizione vissuta dai profughi. Anche in questo caso, gli alunni sono stati poi invitati a una riflessione finale con l’ausilio di applicazioni digitali.