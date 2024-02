I Fenici del Rugby promuovono l’Avis e la donazione del sangue

I Fenici scendono in campo per sostenere e sensibilizzare alla donazione di sangue. I Fenici Rugby Marsala hanno in comune molteplici valori con l’AVIS, uno in particolare è sicuramente l’altruismo. Donare il sangue oltre a creare un contatto biologico tra donatore e ricevente è un gesto che ogni giorno contribuisce a salvare un incredibile numero di vite. È stato inoltre rinnovato l’accordo di promuovere le attività dell’Avis durante il Millemete, divenuto oramai uno dei principali tornei giovanili di rugby siciliano dove lo stile di vita sano e sportivo degli atleti e la dimostrazione concreta di solidarietà andranno in META a braccetto.

Luciano Rosas (Avis) e Moreno Debiasi

Il Presidente dei Fenici Moreno Debiasi afferma: “Quello del dono del sangue è un gesto che ci porta ad una comprensione reciproca. Tutti possiamo impegnarci e dare un contributo significativo alla vita di qualcun altro: essere parte di una comunità vuol dire anche questo. Il nostro Club educa a supportare tutta la comunità e come Fenici continueremo ad impegnarci ovunque ravviseremo necessità”.