Tennis, a Marsala ha inizio il Campionato di serie C

La stagione agonistica del Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus è alle porte. Domenica 18 febbraio avrà inizio il Campionato Italiano a squadre di Serie C Maschile e la compagine marsalese affronterà in casa sui campi dell’impianto tennistico di contrada Dammusello i “cugini” del Tennis Club Trapani, in un derby che si preannuncia molto combattuto. I match inizieranno alle ore 10; sono previsti 4 Singolari e 2 Doppi. La squadra lilybetana è formata da Giorgio Parisi, Daniel Franchino, Andrea Adamo, Gabriele Misuraca, Enrico Rubino, Giuseppe Galfano, Bruno Vinci e il capitano Marcello Franchino. L’ingresso alle gare è libero.