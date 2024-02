Sconfitta catanese per la Pallacanestro Marsala

Secondo impegno settimanale per la Nuova Pallacanestro Marsala che lo scorso 10 febbraio ha affrontato una lunga trasferta in quel di Catania per giocarsi la 4ª giornata di ritorno del Campionato di serie C contro lo Sport Club Gravina al Palasport Cus. Sono i padroni di casa a trionfare con il risultato finale di 80-70. Gravina dà tutto negli ultimi minuti, mettendo in campo l’intensità che gli consente di difendersi e conservare il distacco sui marsalesi che non si sono mai dati per vinti, dimostrandosi solidi ancora una volta. Da segnalare i 26 punti di Denafs e i 25 di Santonocito.