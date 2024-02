Il Comune di Marsala affida all’esterno interventi al Verde Pubblico

Oltre 300 mila euro saranno investite dal Comune di Marsala per la manutenzione biennale del verde pubblico, sull’intero territorio. L’Assessorato ai Servizi Pubblici Locali, diretto da Giacomo Tumbarello, ha emanato un apposito Avviso con il quale si intendono acquisire manifestazioni di interesse per i servizi di manutenzione da svolgere in quattro ampie aree pubbliche, con altrettanti affidamenti. I progetti di scerbatura, potatura e pulizia spazi a verde riguardano Centro urbano, quartieri di via Istria ed Amabilina, Sappusi, litorale Stagnone e zona settentrionale del territorio comunale, zona lidi sud e cunette stradali dello stesso versante meridionale.

Gli operatori economici interessati possono visionare l’Avviso alla pagina: https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32766.