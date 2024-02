Grand Prix, tanti podi per il Karate marsalese e mazarese

Grandi risultati per lo Shotokan Karate Marsala al Grand Prix della Lombardia svoltosi a Mariano Comense. La competizione con 940 atleti in due giorni di gara ha visto confermare le qualità dei ragazzi del Maestro Genna. Doppietta di Marco Di Benedetto bronzo nel kata (forme) e nel kumite (combattimento); Sofia Genna è giunta quinta nel kata; bronzo nel kumite anche per Matteo Angileri, Salvatore Errera e Sabine Germer.

Il team Bushido di Mazara, seguito pure dal Maestro Genna, vince il Grand Prix nel kumite con Aurora Biosa mentre Ignazio Margiotta perde la finale e conquista l’argento; Vito Margiotta, Vincenzo Cristaldi e Giuseppe Fraterrico arrivano terzi nelle rispettive categorie; Francesco Pantaleo e Helena Gambina sfiorano il podio. Il Campionato Italiano del mese prossimo si svolgerà a Montesilvano-Pescara, ultima tappa per le qualificazioni del Mondiale che si svolgerà ad ottobre a Buenos Aires in Argentina.