Festival del Benessere al Municipale di Marsala con il Cavour-Mazzini

Si è tenuto giovedì 8 febbraio, presso lo Stadio comunale “N. Lombardo Agotta”, il “Festival del Movimento e del Benessere dello Studente”, organizzato dai docenti del dipartimento di educazione fisica dell’Istituto Comprensivo “Cavour-Mazzini” diretto da Annalisa Giacalone. L’evento, che si è aperto con una performance di danza sulle note della canzone “Break the Chain”, ha visto gli studenti impegnati in molteplici attività: dall’educazione alla legalità con riferimento al “tifo corretto”, per promuovere nei giovani il valore di una sana competizione sportiva, all’educazione alla sana alimentazione con “la perfetta colazione dello sportivo”. Si è svolta anche la fase finale anche i Giochi Sportivi Studenteschi con specialità “Corsa campestre”, “Corsa veloce”, “Salti e lanci”.