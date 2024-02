Primavera Marsala: pareggio in Prima Categoria, i 2011 vincono la Carnival Cup

Pirotecnico pareggio nel Campionato di Prima Categoria tra due squadre impelagate nella zona calda della classifica e che giocano senza troppi tatticismi facendo emergere lo spettacolo e i gol. Ad andare in vantaggio è la squadra di Perricone con Tachamani, viene dopo raggiunta dal pareggio per poi andare sotto. Il carattere però della Primavera si è fatto vedere quando riescono a ribaltarla grazie alle reti di Siragusa su rigore e Panitteri su azione.

Nei minuti finali però la beffa con il pareggio degli ospiti per il definitivo 3 a 3. Belle notizie giungono invece dai 2011 della Primavera Marsala che hanno vinto il torneo “Carneval Cup”, disputatosi presso l’impianto “Siepi” di Palermo. Gli azzurri superano tutte le gare eliminatorie fino ad arrivare alla finalissima contro l’Academy Palermo. Ai quarti finale hanno sconfitto il Palermo mentre nella semifinale il Sant’Ernesto. La finale è stata decisa ai calci di rigore, in quanto i tre tempi sono terminati tutti in parità: primo tempo 0-0; secondo tempo 1-1; terzo tempo 1-1. Decisivi dal dischetto Maggio, Bonanno, De Marco (fratello di Antonio che milita nel Pescara); bravo in porta Crosta che para un rigore.