Marsala, incidente in via Dante Alighieri: resta al “Borsellino” il giovane coinvolto, ma è fuori pericolo

Ore di apprensione a Marsala per un incidente stradale che si è verificato mercoledì pomeriggio in via Dante Alighieri. Ad avere la peggio è stato un giovane lilibetano, che stava sopraggiungendo dalla via Trapani a bordo del suo scooter ed ha sbattuto violentemente contro un’autovettura che stava per girare verso la via degli Atleti. Il 23enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, in condizioni gravi. Diversi i traumi riportati in seguito all’impatto, tra cui la frattura di una gamba. Dopo una prima fase di osservazione e gli opportuni accertamenti eseguiti dal personale medico del nosocomio marsalese, la situazione generale è apparsa in via di miglioramento e il giovane sembra fuori pericolo. Da qui la decisione di confermare il ricovero presso il reparto di ortopedia del “Paolo Borsellino”.