Carnevale ecologico per il plesso “Giovanni Paolo II” di Marsala

In occasione del Carnevale 2024, nell’ambito della sfilata dell’8 febbraio dedicata alle scuole marsalesi, i piccoli della scuola dell’infanzia del plesso “Giovanni Paolo II” di contrada Fonatelle – appartenente all’Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta” diretto da Anna Maria Alagna, ha partecipato indossando i costumi realizzati con materiali riciclati, in continuità alle attività svolte in queste settimane che hanno avuto come tematica la salvaguardia dell’ambiente. “Conoscere l’ambiente e imparare a rispettarlo, amare la natura nelle sue variegate forme e valorizzare gli elementi del creato è il filo conduttore delle attività didattiche svolte a scuola e terminate con la sfilata in Piazza Loggia”, scrivono le docenti.