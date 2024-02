La Lilybetana Scacchi elegge il nuovo Consiglio Direttivo

Lo scorso 10 febbraio, l’assemblea dei soci, riunitasi presso la sede sociale, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Lilybetana Scacchi che guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni. Riconfermato nel ruolo di Presidente il dott. Giuseppe Cerami così come quattro dei consiglieri uscenti: Vincenzo Culicchia, Carlo Licari, Pietro Savalla e Antonio Montalto. Entrano invece a far parte del nuovo Consiglio Antonino Meo e Antonella Genna.

“Ringrazio i soci per la fiducia dimostrata e tutti i consiglieri per l’impegno profuso nel quadriennio che si è appena concluso – ha commentato a caldo il Presidente Cerami – Allo stesso tempo, auguro a tutti i neo-eletti un sereno lavoro”. Il nuovo Consiglio Direttivo dovrà presto mettersi all’opera visto che sono diversi gli impegni e gli appuntamenti in programma per i prossimi mesi, a partire dalla partecipazione all’imminente CIS 2024 e dall’organizzazione dalle fasi provinciali dei campionati giovanili e dei campionati studenteschi in programma per il mese di marzo.