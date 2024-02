Sud Chiama Nord verso le assemblee provinciali, a Trapani il 20 febbraio

Dopo la fase di costituzione dei comitati territoriali di Sud Chiama Nord è il momento delle assemblee provinciali. Queste assemblee a cui parteciperanno i coordinatori comunali avranno come obiettivo principale l’elezione dei coordinatori provinciali. Dopo la fase di costituzione dei comitati, verranno eletti i coordinatori provinciali, figure di riferimento per le attività del movimento a livello locale. I coordinatori avranno il compito di organizzare le iniziative e le attività nelle rispettive province, lavorando in stretta collaborazione con i membri dei comitati territoriali.

Tutti i coordinatori provinciali neo eletti con i relativi organi parteciperanno il 24 febbraio a Palermo alla costituzione del coordinamento regionale. Diverse le tappe delle assemblee provinciali che saranno presieduta dal coordinatore regionale di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice. Martedì 20 febbraio si terrà a Trapani, alle ore 18 presso l’Hotel Crystal.