Poule Promozione, sconfitta per il Marsala Femminile

La 1ª giornata di Poule Promozione tra Giovanile Rocca e CF Marsala Femminile si conclude sul risultato di 2-1 per le padrone di casa sulle lilybetane, al termine di una gara dominata un tempo per uno dalle due compagini siciliane. Rete diretta dalla bandierina del calcio d’angolo battuto da Samantha Alcamo arrivata ad accorciare il vantaggio procurato nella prima metà di gara dalle caprileonesi con Cammareri e Graziano. Le formazioni dei tecnici Armeli ed Anteri torneranno ad incontrarsi al “Nino Lombardo Angotta” di Marsala in occasione del girone di ritorno programmato per sabato 6 aprile alle ore 16, ma il prossimo appuntamento azzurro sarà alle 15 del 18 febbraio nel quale le marsalesi ospiteranno il CR Scicli per la 2ª giornata di Poule Promozione Eccellenza Femminile.

Tabellino di gara



Risultato: 2-1

Marcatori: Cammareri, Graziano, Alcamo.

Giovanile Rocca: Dambra, Lazzari, Vitale (Lombardo 47’ st), Ferrigno, Minciullo (Santospirito 41’

st), Graziano, Florio, Cucinotta, Azzolina (Sesta 25’ st), Raffaele, Cammareri.

Panchina: Santospirito, Lombardo, Urbano, Sesta, Zingales, Talquenca.

Allenatore: Calogero Armeli

CF Marsala: Donato, Via, Di Napoli, Alcamo, Pisciotta, Termine, Agate (Sciacca 1’ st), Bannino,

Agozzino, Bahloul (Manuguerra 38’ st), Guzzo.

Panchina: Giacalone G, Manuguerra, Sciacca, Pulizzi, Pipitone B.

Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Zaccaria El Bahlouly sezione Barcellona Pozzo di Gotto

Note: /

Campo da gioco: Comunale Caprileone