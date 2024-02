Due parrucchiere trapanesi di CNA a “Casa Sanremo” pettinano i Vip

Il comparto parrucchieria di CNA Trapani è stato ben rappresentato anche a Casa Sanremo. Due, infatti, le professioniste associate all’organizzazione, la trapanese Antonella Scarlata e la marsalese Angela Palumbo, che ormai da cinque anni partono alla volta di Sanremo per acconciare i vip e i cantanti del Festival.

“È stata un’esperienza molto emozionante e gratificante – dicono- oltre che professionalmente formativa. Siamo felici di tornare con un bagaglio di nuove conoscenze ed incontri avvenuti dietro le quinte del Festival della Canzone Italiana”. Le hair stylist hanno lavorato in due diverse aree di Casa Sanremo, Antonella Scarlata in “Area Stile” e Angela Palumbo ne “Il salotto delle celebrità”, dove hanno potuto far valere le proprie competenze anche con i cantanti in gara e con altre celebrità.

Il Segretario Francesco Cicala e il Presidente Giuseppe Orlando dichiarano: “Sapere che Trapani – dichiarano – faccia valere le proprie eccellenze nelle professioni artigiane anche in vista di palcoscenici così prestigiosi ci rende fieri, e al contempo ci fa ben sperare che queste professioniste possano poi trasmettere quanto appreso da questa esperienza anche ai colleghi della provincia. Il comparto parrucchieria è per altro un settore a cui abbiamo sempre tenuto molto, perché offre tante opportunità di lavoro. Per tutelare i professionisti seri, da anni ci attiviamo- anche sollecitando le istituzioni preposte- contro il fenomeno dell’abusivismo, che in questa area è ancora troppo diffuso”.