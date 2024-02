Trapani, sulla pianificazione del territorio interviene Europa verde – Verdi Sicilia

“La pianificazione del territorio che non tiene conto di una area di altissimo valore naturalistico è fuori dal tempo. E’ quello che succede a Trapani : P.U.G., Z.E.S., interventi nelle aree portuali, lottizzazioni di superfici occupate dalle saline Collegio e Modica non hanno rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e non tengono conto delle zone Ramsar e della Riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco”. Lo affermano una nota di Antonella Ingianni – Mauro Mangano portavoce regionali di Europa verde – Verdi Sicilia.



“Le zone industriali, il turismo, l’economia si avvantaggiano della vicinanza di aree in cui il paesaggio, inteso in senso ecologico, è importante per un sano sviluppo. Questo succede laddove si comprende che le aree Natura 2000 sono una risorsa per il territorio e non zone da trasformare versando cemento. Non è così a Trapani, vista la direzione intrapresa. Ci opporremo in tutte le sedi possibili, vigileremo sulle valutazioni ambientali e per Trapani, città che si allaga, chiediamo la massima attenzione di tutti i cittadini, della stampa e della politica perché si comprenda quanto, soprattutto in tempo di crisi climatica, sia necessario avere cura del già fragile territorio”.