La società Unione Sportiva Mazara 46, dopo le dimissioni di Domenica, comunica l’avvenuto ritorno sulla panchina giallorossa di mister Giovanni Iacono che era dovuto andare via per la vicenda giudiziaria all’interno dell’Asp di Trapani che lo aveva visto coinvolto. L’allenatore nel pomeriggio odierno ha diretto allo stadio Nino Vaccara il primo allenamento con la squadra in vista della delicata trasferta di domenica prossima a Caltanissetta con la Nissa.