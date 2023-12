Scandalo sanità, si torna a parlare di Fabio Damiani. Tutti gli indagati

L’ennesimo scandalo sanità in provincia di Trapani nasce da un’operazione della Finanza che ha indagato nell’ambito di alcuni illeciti commessi per un bando ai tempi del Covid.

Ecco tutti i nomi di chi ha subito la misura cautelare: in carcere finisce l’ex direttore sanitario dell’Asp di Trapani Gioacchino Oddo e Giuseppe Messina; ai domiciliari finisce l’ex manager Fabio Damiani che era stato già coinvolto in una serie di appalti pilotati e tangenti e che era stato condannato a 6 anni e mezzo di reclusione oltre al sequestro di oltre un milione di beni.

Domiciliari anche per Antonella Federico, Giovanni Iacono Fullone, Alberto Adragna, Bartolomeo Gisone, Antonino Sparaco, Attilio Giuseppe Bonavires e Annalisa Bianco, attuale presidente del Consiglio comunale di Trapani.

L’obbligo di dimora scatta per Nunzia La Franca, Angela Maria Valentina Cruciata, per il medico Carlo Gianformaggio e per il consigliere comunale trapanese Gaspare Gianformaggio; per Nicola Ganci, Antonina La Commare, Ranieri Candura.

Sono chiamati a rispondere, a vario titolo, di corruzione, induzione indebita a dare utilità, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, truffa ai danni di Ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale, rivelazione di segreti d’ufficio, favoreggiamento personale e false attestazioni di presenza in servizio.