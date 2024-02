Province, per Calderoli “La Sicilia può fare una nuova legge”

“La legge Delrio è la più grossa vaccata nella storia del Paese. Abbiamo verificato che ha creato solo disastri. E non è un caso che fra le varie proposte che sono state presentate a Roma per abolirla ce ne sia una anche del Pd”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli a proposito del ritorno delle elezioni nelle Province.

Una riforma che, del resto è prevista anche “… nel programma del governo Meloni e viaggia in una proposta di legge che è già all’esame del Senato” aggiunge il ministro leghista. A proposito invece della possibilità della Regione Sicilia di fare una legge in tal senso prima di quella statale, Calderoli ha detto: “Non entrerò mai nell’attività di una Regione autonoma. Lo valuterò solo a lavori ultimati”. “Io non credo che sia un problema di armonia costituzionale. Nelle Regioni a statuto speciale ognuno decide a casa propria” ha concluso.