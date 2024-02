Il Marsala Calcio inaugura la nuova sede sociale a Porticella

La società Football Club Marsala ha aperto una nuova sede sociale. Si trova in Piazza Marconi, 57/A ed è stata inaugurata ufficialmente ieri pomeriggio alla presenza dello sponsor FuturEnergy, che ha attivamente collaborato all’evento. Per l’azienda genovese, leader nel settore gas e luce, erano presenti il socio fondatore Salvatore Franceschini, il direttore commerciale Ippolito Reda e l’agente di zona Leo De Corte, figlio del compianto Sergio, che indossò la maglia azzurra per diverse stagioni sfiorando la serie cadetta nel 1959/1960 con la presidenza Lombardo Angotta.