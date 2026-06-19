Poggioreale tra i 19 Comuni siciliani finanziati per migliorare la rete idrica

C’è anche Poggioreale tra i Comuni siciliani che beneficeranno dei nuovi finanziamenti regionali destinati al potenziamento delle infrastrutture idriche. L’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità ha infatti approvato la graduatoria definitiva degli interventi ammessi ai fondi del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027, stanziando complessivamente oltre 47 milioni di euro per migliorare il servizio idrico nell’Isola. Tra i 19 progetti dichiarati ammissibili e finanziabili figura l’unico intervento presentato dall’Ati Trapani, che riguarda proprio il territorio di Poggioreale. Un risultato importante per il piccolo centro della Valle del Belìce, che potrà contare su nuove risorse per rendere più efficiente la rete di distribuzione dell’acqua e migliorare un servizio essenziale per cittadini e attività produttive.

Cosa prevede il Piano regionale

Nel complesso, il piano regionale prevede 40 milioni di euro destinati al potenziamento e alla messa in sicurezza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile e altri 7 milioni per interventi finalizzati all’efficientamento delle infrastrutture e alla riduzione delle perdite idriche, una delle principali criticità che interessa molte aree della Sicilia. “La Regione sta investendo molto sull’ammodernamento delle infrastrutture idriche – ha dichiarato l’assessore regionale Francesco Colianni –. Il nostro obiettivo è tutelare una risorsa preziosa come l’acqua rendendo le reti di distribuzione sempre più efficienti e riducendo le perdite per garantire ai cittadini un servizio di migliore qualità”.

La selezione

La selezione è stata particolarmente rigorosa. Su 143 richieste presentate dalle Assemblee territoriali idriche e da Siciliacque, soltanto 19 sono state inserite nell’elenco dei progetti finanziabili. Oltre a Poggioreale, gli interventi riguardano diversi Comuni delle province di Messina, Palermo, Agrigento, Enna, Siracusa e Catania. I decreti di finanziamento saranno emanati a partire dalla prossima settimana, dando così il via alla fase operativa degli interventi. La commissione di valutazione ha inoltre individuato altri 41 progetti ritenuti idonei, ma al momento privi di copertura finanziaria. Di questi, ben 22 risultano già cantierabili. L’assessorato regionale ha annunciato l’intenzione di reperire ulteriori risorse per consentirne il finanziamento. Per Poggioreale si tratta di una notizia particolarmente significativa, in un territorio che continua a puntare sul miglioramento dei servizi essenziali e sulla modernizzazione delle infrastrutture, elementi fondamentali per la qualità della vita dei residenti e per le prospettive di sviluppo dell’area belicina.