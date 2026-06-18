Erice approva nuova variazione di bilancio: quasi 1,9 milioni di euro per servizi e manutenzioni

Nella seduta di lunedì scorso, il Consiglio comunale di Erice ha approvato all’unanimità dei presenti la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, con applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sul rendiconto 2025. Come illustrato dalla responsabile del settore finanziario, dott.ssa Antonella Cognata, l’operazione consente di utilizzare complessivamente 1.886.685,50 euro di avanzo, tra quote accantonate, vincolate, destinate agli investimenti e disponibili, per finanziare interventi già individuati dall’Amministrazione e rispondere a esigenze emerse nel corso dell’anno.

Tra le principali destinazioni delle risorse figurano l’acquisto di nuovi scuolabus, la manutenzione del patrimonio comunale, il potenziamento della pubblica illuminazione, gli interventi sulla rete fognaria e sulle strade, la cura del verde pubblico e il rafforzamento dei servizi legati alla stagione estiva.

Nel dettaglio, tra i tanti altri interventi, le somme consentiranno di finanziare:

l’acquisto di tre nuovi scuolabus;

la manutenzione degli immobili comunali;

la manutenzione straordinaria del verde pubblico;

interventi sulla rete fognaria

manutenzione stradale;

interventi sugli impianti di pubblica illuminazione;

il servizio di vigilanza sulle spiagge;

opere di demolizione di manufatti abusivi;

attività di derattizzazione;

l’installazione di bagni chimici in occasione di manifestazioni ed eventi;

realizzazione dossi sulla via Marconi in prossimità della rotonda di Milo per la sicurezza e il miglioramento della viabilità;

interventi per la segnaletica stradale;

l’acquisto di beni e attrezzature per la Protezione civile;

la manutenzione degli automezzi comunali;

arredi per asili nido e centri anziani;

la realizzazione di strutture finalizzate a un migliore benessere degli animali (ambulatorio veterinario gattile).

La variazione recepisce inoltre finanziamenti regionali per complessivi 500 mila euro destinati a progetti di rigenerazione ambientale e tutela degli habitat naturali, oltre alle somme necessarie per la compartecipazione del Comune di Erice alla realizzazione della rotatoria di via Manzoni, infrastruttura ritenuta strategica per la sicurezza e la fluidità della circolazione tra Erice e Trapani.

L’atto approvato prevede anche il reinserimento nel bilancio di risorse già vincolate per l’asilo nido di località Pegno e il finanziamento di interventi a sostegno delle attività culturali, turistiche e delle manifestazioni cittadine.

«L’approvazione di questa variazione di bilancio – sottolinea la sindaca Daniela Toscano – ci consente di trasformare risorse disponibili in interventi attesi dal territorio e dai cittadini. Abbiamo scelto di concentrare gli investimenti su manutenzioni, servizi essenziali, scuole, sicurezza, mobilità e decoro urbano, privilegiando opere e attività che producono effetti immediati sulla qualità della vita della comunità. Tra queste, ad esempio, la nuova e attesa rotatoria all’incrocio tra la via Manzoni e la via Convento San Francesco Di Paola, da realizzare in sinergia col Comune di Trapani: una promessa che intendiamo mantenere. È il risultato di un lavoro di programmazione che ci permette oggi di dare risposte concrete a esigenze emerse nel corso dell’anno e di rafforzare alcuni servizi strategici per Erice»

«L’applicazione dell’avanzo di amministrazione – aggiunge l’assessore alle finanze Antonio Giuseppe Agliastro – è la conseguenza di una gestione finanziaria improntata alla prudenza e al rispetto degli equilibri di bilancio. Particolarmente significativo è l’investimento sui nuovi scuolabus, sul patrimonio comunale e sulla manutenzione del territorio. Accanto a questo, registriamo importanti finanziamenti destinati alla rigenerazione ambientale e alla tutela degli habitat naturali, che rappresentano un’opportunità di crescita e valorizzazione per il nostro territorio. Le risorse approvate non restano numeri di bilancio, ma diventano strumenti operativi per migliorare servizi, infrastrutture e qualità urbana, manifestando una particolare attenzione alla popolazione studentesca e alle generazioni più giovani».